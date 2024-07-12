Ревнивець підірвав боєприпаси, - ЗМІ про вибух на Волині
Сьогодні, 12:12
У місті Рожищі на Волині сталась надзвичайна подія. Місцеві жителі чули потужний звук вибуху в різних частинах міста.
Про це повідомляє Район.Рожище.
За словами очевидців, інцидент трапився вночі на 2 квітня.
За свідченнями місцевих жителів, чоловік підірвав боєприпас у районі вулиці Мазепи. Буцімто, він так вчинив на ґрунті ревнощів.
На місті події працювала поліція. Офіційна інформація – згодом.
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Про це повідомляє Район.Рожище.
За словами очевидців, інцидент трапився вночі на 2 квітня.
За свідченнями місцевих жителів, чоловік підірвав боєприпас у районі вулиці Мазепи. Буцімто, він так вчинив на ґрунті ревнощів.
На місті події працювала поліція. Офіційна інформація – згодом.
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