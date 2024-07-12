Ревнивець підірвав боєприпаси, - ЗМІ про вибух на Волині





Про це повідомляє



За словами очевидців, інцидент трапився вночі на 2 квітня.



За свідченнями місцевих жителів, чоловік підірвав боєприпас у районі вулиці Мазепи. Буцімто, він так вчинив на ґрунті ревнощів.



На місті події працювала поліція. Офіційна інформація – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожищі на Волині сталась надзвичайна подія. Місцеві жителі чули потужний звук вибуху в різних частинах міста.Про це повідомляє Район.Рожище За словами очевидців, інцидент трапився вночі на 2 квітня.За свідченнями місцевих жителів, чоловік підірвав боєприпас у районі вулиці Мазепи. Буцімто, він так вчинив на ґрунті ревнощів.На місті події працювала поліція. Офіційна інформація – згодом.

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