У волинянина на кордоні вилучили контрабанду сигарет

На українсько-польському кордоні у вантажівці волинянина виявили партію контрабандних сигарет.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Учора, 2 квітня, ввечері в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного переміщення за кордон тютюнових виробів.Схованку з куривом під кабіною водія виявили за допомогою ручного сканера під час огляду вантажівки «Сканія», яка прямувала на виїзд з України. За кермом транспортного засобу перебував 52-річний житель Волинської області.З моторного відсіку автомобіля оглядова група дістала понад п’ятсот пачок цигарок марки «Compliment» та «Lifa», замотаних у чорну поліетиленову плівку.Товар вилучений на склад митниці.