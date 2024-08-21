У волинянина на кордоні вилучили контрабанду сигарет
Сьогодні, 11:24
На українсько-польському кордоні у вантажівці волинянина виявили партію контрабандних сигарет.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Учора, 2 квітня, ввечері в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного переміщення за кордон тютюнових виробів.
Схованку з куривом під кабіною водія виявили за допомогою ручного сканера під час огляду вантажівки «Сканія», яка прямувала на виїзд з України. За кермом транспортного засобу перебував 52-річний житель Волинської області.
З моторного відсіку автомобіля оглядова група дістала понад п’ятсот пачок цигарок марки «Compliment» та «Lifa», замотаних у чорну поліетиленову плівку.
Товар вилучений на склад митниці.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Учора, 2 квітня, ввечері в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного переміщення за кордон тютюнових виробів.
Схованку з куривом під кабіною водія виявили за допомогою ручного сканера під час огляду вантажівки «Сканія», яка прямувала на виїзд з України. За кермом транспортного засобу перебував 52-річний житель Волинської області.
З моторного відсіку автомобіля оглядова група дістала понад п’ятсот пачок цигарок марки «Compliment» та «Lifa», замотаних у чорну поліетиленову плівку.
Товар вилучений на склад митниці.
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