На Волині чоловік розбив вікно та пограбував будинок в односельця

На Волині чоловік розбив вікно та пограбував будинок в односельця
На Старовижівщині поліцейські оперативно затримали чоловіка, підозрюваного у вчиненні крадіжки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисникові загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі. 

Повідомлення про крадіжку з будинку до поліції надійшло учора, 2 квітня, від жителя Смідинської громади.

Невідомий розбив вікно помешкання, проник до житла та викрав музичну колонку і телевізор.

Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний односелець заявника.

Під час спілкування із підозрюваним, останній поводився агресивно та спричинив поліцейському тілесні ушкодження. Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Викрадені речі – вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відповідно.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Триває слідство.


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Теги: Волинь, чоловік, будинок, грабіж
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