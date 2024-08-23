На Волині чоловік розбив вікно та пограбував будинок в односельця

На Старовижівщині поліцейські оперативно затримали чоловіка, підозрюваного у вчиненні крадіжки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисникові загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.Повідомлення про крадіжку з будинку до поліції надійшло учора, 2 квітня, від жителя Смідинської громади.Невідомий розбив вікно помешкання, проник до житла та викрав музичну колонку і телевізор.Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний односелець заявника.Під час спілкування із підозрюваним, останній поводився агресивно та спричинив поліцейському тілесні ушкодження. Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Викрадені речі – вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відповідно.Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.Триває слідство.