На Волині фура злетіла в кювет і перекинулася

На Волині водій вантажівки не стежив за дорожньою обстановкою та з’їхав у кювет. На місці події працювали патрульні.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.ДТП сталася вчора, 3 квітня, на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Козлиничі.На місці з’ясувалося, що водій вантажівки MAN із напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого злетів із дороги та перекинувся.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався — лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.