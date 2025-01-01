На Волині фура злетіла в кювет і перекинулася
Сьогодні, 13:01
На Волині водій вантажівки не стежив за дорожньою обстановкою та з’їхав у кювет. На місці події працювали патрульні.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
ДТП сталася вчора, 3 квітня, на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Козлиничі.
На місці з’ясувалося, що водій вантажівки MAN із напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого злетів із дороги та перекинувся.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався — лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
ДТП сталася вчора, 3 квітня, на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Козлиничі.
На місці з’ясувалося, що водій вантажівки MAN із напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого злетів із дороги та перекинувся.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався — лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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