На Волині фура злетіла в кювет і перекинулася

На Волині фура злетіла в кювет і перекинулася
На Волині водій вантажівки не стежив за дорожньою обстановкою та з’їхав у кювет. На місці події працювали патрульні.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

ДТП сталася вчора, 3 квітня, на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Козлиничі.

На місці з’ясувалося, що водій вантажівки MAN із напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого злетів із дороги та перекинувся.
На Волині фура злетіла в кювет і перекинулася

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався — лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Теги: ДТП, Волинь
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