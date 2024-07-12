Поліція оприлюднила деталі вибуху на Волині

Поліція оприлюднила деталі вибуху на Волині
У місті Рожищі на Волині вибухнула граната. Працівники поліції затримали підозрюваного у хуліганстві.

Подія трапилась уночі, 2 квітня, повідомляє в телеграмі поліція Волині.

До поліції зателефонував мешканець Рожища та повідомив, що чув вибух, а коли вийшов на вулицю, то побачив пошкодження домоволодіння і трактора.

Слідчо-оперативна група провела комплекс розшукових заходів, аби встановити причетного. Ним виявився 36-річний волинянин. З’ясувалось, що він з хуліганських мотивів та через особисту неприязнь кинув поблизу подвір’я гранату.

Чоловіка затримали в порядку с. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому підозру за хуліганство (ч.4 ст.296 ККУ) та незаконне поводження з боєприпасами (ч.1 ст.263 ККУ).

Слідство триває.

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Теги: вибух, Волинь
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