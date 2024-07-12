Поліція оприлюднила деталі вибуху на Волині

У місті Рожищі на Волині. Працівники поліції затримали підозрюваного у хуліганстві.Подія трапилась уночі, 2 квітня, повідомляє в телеграмі поліція Волині.До поліції зателефонував мешканець Рожища та повідомив, що чув вибух, а коли вийшов на вулицю, то побачив пошкодження домоволодіння і трактора.Слідчо-оперативна група провела комплекс розшукових заходів, аби встановити причетного. Ним виявився 36-річний волинянин. З’ясувалось, що він з хуліганських мотивів та через особисту неприязнь кинув поблизу подвір’я гранату.Чоловіка затримали в порядку с. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому підозру за хуліганство (ч.4 ст.296 ККУ) та незаконне поводження з боєприпасами (ч.1 ст.263 ККУ).Слідство триває.