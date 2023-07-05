У Києві на ринку стався вибух: дві людини загинули
Сьогодні, 14:04
На ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух. Одна людина загинула, друга отримала поранення.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Пораненого чоловіка госпіталізували.
За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.
Усі необхідні служби працюють на місці.
Як повідомили правоохоронці, відомо про двох загиблих.
Зазначимо, що ринок "Юність" розташований на лівому березі столиці.
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Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Пораненого чоловіка госпіталізували.
За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.
Усі необхідні служби працюють на місці.
Як повідомили правоохоронці, відомо про двох загиблих.
Зазначимо, що ринок "Юність" розташований на лівому березі столиці.
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