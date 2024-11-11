Синоптики попереджають про суттєве похолодання і до 15 см снігу
Сьогодні, 15:11
4 квітня в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, а з вихідних погодні умови почнуть погіршуватися – синоптики прогнозують заморозки та місцями значний сніг.
Про це пише Українська правда з посиланням на Укргідрометцентр.
"4 квітня без опадів, лише на півдні країни місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°. У вихідні характер погоди почне змінюватись", - йдеться в повідомленні.
У суботу у південно-східній частині невеликий дощ, на решті території вночі без опадів, вдень помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.
У Києві 5 квітня дощ, вночі +8°+6°, вдень до +13°, вітер західний, 5-10 м/с.
Від неділі в Україні очікується ускладнення погодних умов.
"6-7 квітня в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 см), на дорогах ожеледиця; у західних областях посилення вітру до 15-20 м/с; зниження нічної температури до заморозків 0-6°, в Карпатах до мінус 10°", – повідомили в УГМЦ.
За прогнозом синоптиків, 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах", – попередили в Укргідрометцентрі.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Укргідрометцентр.
"4 квітня без опадів, лише на півдні країни місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°. У вихідні характер погоди почне змінюватись", - йдеться в повідомленні.
У суботу у південно-східній частині невеликий дощ, на решті території вночі без опадів, вдень помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.
У Києві 5 квітня дощ, вночі +8°+6°, вдень до +13°, вітер західний, 5-10 м/с.
Від неділі в Україні очікується ускладнення погодних умов.
"6-7 квітня в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 см), на дорогах ожеледиця; у західних областях посилення вітру до 15-20 м/с; зниження нічної температури до заморозків 0-6°, в Карпатах до мінус 10°", – повідомили в УГМЦ.
За прогнозом синоптиків, 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах", – попередили в Укргідрометцентрі.
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