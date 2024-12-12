Потяг «Луцьк-Київ» курсуватиме тепер 4 рази на тиждень





Лист Міністерства розвитку громад та територій України опублікувала депутатка Ірина Констанкевич, пише



Дні, коли курсуватиме потяг «Луцьк—Київ»:



п’ятниця;



субота;



неділя;



понеділок.



Графік:



З Луцька до Києва:



відправляється о 16:29;



прибуває о 22:17.



З Києва до Луцька:



відправляється о 07:21;



прибуває о 13:00.



За новим графіком потяг почне їздити з 18 квітня.



У осінньо-зимовий період потяг їздив тільки три дні на тиждень (у п’ятницю, суботу і неділю), оскільки пасажирів у цей період менше.



25 березня народна депутатка Україн Ірина Констанкевич подала депутатське звернення, аби відновити курсування поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ щопонеділка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів потяга Інтерсіті «Луцьк—Київ». Тепер він курсуватиме 4 рази на тиждень.Лист Міністерства розвитку громад та територій України опублікувала депутатка, пише misto.media п’ятниця;субота;неділя;понеділок.відправляється о 16:29;прибуває о 22:17.відправляється о 07:21;прибуває о 13:00.За новим графіком потяг почне їздити з 18 квітня.У осінньо-зимовий період потяг їздив тільки три дні на тиждень (у п’ятницю, суботу і неділю), оскільки пасажирів у цей період менше.25 березня народна депутатка Україн Ірина Констанкевич подала депутатське звернення, аби відновити курсування поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ щопонеділка.

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