Потяг «Луцьк-Київ» курсуватиме тепер 4 рази на тиждень

Потяг «Луцьк-Київ» курсуватиме тепер 4 рази на тиждень
«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів потяга Інтерсіті «Луцьк—Київ». Тепер він курсуватиме 4 рази на тиждень.

Лист Міністерства розвитку громад та територій України опублікувала депутатка Ірина Констанкевич, пише misto.media.

Дні, коли курсуватиме потяг «Луцьк—Київ»:

п’ятниця;

субота;

неділя;

понеділок.

Графік:

З Луцька до Києва:

відправляється о 16:29;

прибуває о 22:17.

З Києва до Луцька:

відправляється о 07:21;

прибуває о 13:00.

За новим графіком потяг почне їздити з 18 квітня.

У осінньо-зимовий період потяг їздив тільки три дні на тиждень (у п’ятницю, суботу і неділю), оскільки пасажирів у цей період менше.

25 березня народна депутатка Україн Ірина Констанкевич подала депутатське звернення, аби відновити курсування поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ щопонеділка.

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Теги: Луцьк, потяг
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