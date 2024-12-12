Потяг «Луцьк-Київ» курсуватиме тепер 4 рази на тиждень
Сьогодні, 16:16
«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів потяга Інтерсіті «Луцьк—Київ». Тепер він курсуватиме 4 рази на тиждень.
Лист Міністерства розвитку громад та територій України опублікувала депутатка Ірина Констанкевич, пише misto.media.
Дні, коли курсуватиме потяг «Луцьк—Київ»:
п’ятниця;
субота;
неділя;
понеділок.
Графік:
З Луцька до Києва:
відправляється о 16:29;
прибуває о 22:17.
З Києва до Луцька:
відправляється о 07:21;
прибуває о 13:00.
За новим графіком потяг почне їздити з 18 квітня.
У осінньо-зимовий період потяг їздив тільки три дні на тиждень (у п’ятницю, суботу і неділю), оскільки пасажирів у цей період менше.
25 березня народна депутатка Україн Ірина Констанкевич подала депутатське звернення, аби відновити курсування поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ щопонеділка.
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Лист Міністерства розвитку громад та територій України опублікувала депутатка Ірина Констанкевич, пише misto.media.
Дні, коли курсуватиме потяг «Луцьк—Київ»:
п’ятниця;
субота;
неділя;
понеділок.
Графік:
З Луцька до Києва:
відправляється о 16:29;
прибуває о 22:17.
З Києва до Луцька:
відправляється о 07:21;
прибуває о 13:00.
За новим графіком потяг почне їздити з 18 квітня.
У осінньо-зимовий період потяг їздив тільки три дні на тиждень (у п’ятницю, суботу і неділю), оскільки пасажирів у цей період менше.
25 березня народна депутатка Україн Ірина Констанкевич подала депутатське звернення, аби відновити курсування поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ щопонеділка.
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