На Сумщині загинув Герой з Луцька Ігор Рябушкін

На Сумщині загинув Герой з Луцька Ігор Рябушкін
На війні загинув лучанин Ігор Рябушкін.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Рябушкін Ігор Олександрович, 29.11.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення збору та обробки інформації взводу розвідки та коригування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.

Солдат Рябушкін Ігор Олександрович загинув 29.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Біловоди Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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