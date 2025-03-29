На Сумщині загинув Герой з Луцька Ігор Рябушкін

Ігор Рябушкін.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Рябушкін Ігор Олександрович, 29.11.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення збору та обробки інформації взводу розвідки та коригування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.



Солдат Рябушкін Ігор Олександрович загинув 29.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Біловоди Сумської області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Рябушкін Ігор Олександрович, 29.11.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення збору та обробки інформації взводу розвідки та коригування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.Солдат Рябушкін Ігор Олександрович загинув 29.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Біловоди Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію