Чеська ініціатива забезпечить Україну боєприпасами до вересня





Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на саміті глав МЗС НАТО у Брюсселі, передає



«Перш за все, що стосується чеської ініціативи – важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня», – повідосказавмив Ліпавський.



За словами міністра, це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.



Ліпавський також зазначив, що у 2024 році Чехія поставила Україні 1,5 млн боєприпасів, з яких 500 тисяч – великокаліберні снаряди калібру 155 мм та 152 мм.



«Ми повинні доставити цей матеріал в Україну, щоб вона могла захиститися від імперської загарбницької війни Путіна», – наголосив Ліпавський.



Минулого місяця прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що цьогоріч чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може поставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки було надано минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України має достатньо ресурсів для щомісячного постачання до вересня 2025 року.Про це заявив міністр закордонних справ Чехіїна саміті глав МЗС НАТО у Брюсселі, передає «Європейська правда» «Перш за все, що стосується чеської ініціативи – важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня», – повідосказавмив Ліпавський.За словами міністра, це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.Ліпавський також зазначив, що у 2024 році Чехія поставила Україні 1,5 млн боєприпасів, з яких 500 тисяч – великокаліберні снаряди калібру 155 мм та 152 мм.«Ми повинні доставити цей матеріал в Україну, щоб вона могла захиститися від імперської загарбницької війни Путіна», – наголосив Ліпавський.Минулого місяця прем'єр-міністр Чехіїзапевнив, що цьогоріч чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може поставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки було надано минулого року.

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