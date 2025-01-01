Зеленський: є шанси змусити росіян припинити вогонь у найближчі тижні або місяці

Зеленський: є шанси змусити росіян припинити вогонь у найближчі тижні або місяці
Президент Володимир Зеленський вважає, що у найближчі тижні або місяці є шанси змусити росію припинити вогонь на полі бою.

Про це він заявив під час свого візиту на Чернігівщину, пише Громадське.

За словами глави держави, в питанні якнайшвидшого припинення вогню об’єднані усі — як США, так і європейські партнери, так і Україна, незважаючи на те, що кожна сторона має свої інтереси.

Зеленський також наголосив, що повне припинення вогню означатиме закінчення гарячої фази конфлікту, однак це не означатиме повне завершення війни.

«Я думаю, що після припинення вогню для наших людей це було б непоганою впевністю в тому, що все йде до закінчення війни і до справедливого миру», — зазначив глава держави.

Що відомо про «перемир’я»?

На перемовинах зі США в Саудівській Аравії 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Як зазначили в Офісі президента, США доведуть цю ініціативу до відома росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий на припинення вогню. А втім, наголосив: воно запрацює лише тоді, коли на нього погодиться росія. Лідер рф володимир путін відповів, що москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак є питання, які ще треба обговорити.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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зе-бандитська влада абсолютно неадекватна до пограбованних зе-клоуном пенсіонерів: Бандит Зеленський анонсував засідання РНБО на подальше трикратне обкрадання мізерних Пенсій, щоб пенсіонери не змогли собі копувати ліки та їжу і передчасно вимирали!!! Трикратний крадій мізерних пенсій клоун зеленський ХУЙЛО!!!
ahtyng-ahtyng МОДЕРАТОР ПІДОР!
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