Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 квітня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 17-19° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 15-20° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 17-19° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 15-20° тепла.

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