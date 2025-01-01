Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 квітня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 17-19° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 15-20° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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