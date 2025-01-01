Які ціни на яйця та молочні продукти на ринку в Луцьку





Про це йдеться у програмі «Базарний день».



Яйця вартують залежно від розміру та виробника від 47 гривень до 60.



«Залежить від доставки, від дороги «Ясенсвіт» Біла Церква їде дальше, воно дорожче получається... Якщо буде все добре, то перед святом буде ціна трошки дешевша і люди собі зможуть позволити купити більше. Людей не дуже багато зараз – початок місяця, люди трошки собі гроші затримують, щоб потім перед святом можна було скупитися», – розповіла продавчиня.



Два десятки перепелиних яєць можна купити за 50 гривень.



Сир сепараторний продають по 100 гривень, сметану – 200 гривень за літр, молоко – 35 гривень за літр.



Можна знайти у людей із сільської місцевості і масло домашнє – 380 гривень за кіло, а також бринзу за 250 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Які ціни на яйця та молочні продукти на луцькому ринку – з'ясовували журналісти телеканалу «Конкурент TV» Про це йдеться у програмі «Базарний день».Яйця вартують залежно від розміру та виробника від 47 гривень до 60.«Залежить від доставки, від дороги «Ясенсвіт» Біла Церква їде дальше, воно дорожче получається... Якщо буде все добре, то перед святом буде ціна трошки дешевша і люди собі зможуть позволити купити більше. Людей не дуже багато зараз – початок місяця, люди трошки собі гроші затримують, щоб потім перед святом можна було скупитися», – розповіла продавчиня.Два десятки перепелиних яєць можна купити за 50 гривень.Сир сепараторний продають по 100 гривень, сметану – 200 гривень за літр, молоко – 35 гривень за літр.Можна знайти у людей із сільської місцевості і масло домашнє – 380 гривень за кіло, а також бринзу за 250 гривень.

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