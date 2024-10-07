У Луцькому зоопарку змінився графік роботи

Луцький зоопарк з квітня змінив графік роботи.Місце відпочинку лучан тепер буде відкрите на годину довше - до 19.00. При цьому каси працюватимуть до 18.00."Світловий день збільшився, тож і ми працюватимемо для вас довше. Чекаємо у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста", - повідомили на Фейсбук-сторінці зоопарку.Вхід в зоопарк з 10.00.Ціна квитків станом на 3 квітня така:140 грн дорослий;60 грн дитячий;100 грн пільговий (пенсіонери за віком та студенти за наявності відповідного посвідчення);350 грн сімейний (2+2).Для організованих груп дітей вартість квитка - 50 грн. Один дорослий на 10 дітей має право безоплатного входу. Екскурсія вартує 400 грн.