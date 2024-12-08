Очне навчання і гібридні формати: як працюють школи Волині та скільки з них мають укриття





Про це в коментаріНаталія Матвіюк. Ще у 24 волинських школах (5%) діти вчаться дистанційно.



Як відбувається навчання у школах по районах:



Володимирський район: очний формат — 63, змішаний формат — 16, дистанційний формат — 5;

Камінь-Каширський район: очний формат — 45, змішаний формат — 25, дистанційний формат — 13;

Ковельський район: очний формат — 103, змішаний формат — 46, дистанційний формат — 5.

Луцький район: очний формат — 170, змішаний формат — 25, дистанційний формат — 1.

Чи усі школи на Волині мають укриття

Наразі 493 школи Волинської області, що становить 95,3%, мають укриття для безпеки учнів, вчителів і працівників на випадок надзвичайної ситуації.



42 школи мають власні захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), 120 шкіл користуються орендованими укриттями. 331 заклад загальної середньої освіти облаштував для захисту найпростіші укриття.



Наталія Матвіюк зазначила, що серед основних причин відсутності укриттів у школах або їхнього неналежного облаштування — відсутність технічних умов під укриття у підвальних приміщеннях, обмежене фінансування у громадах, котрі є засновниками таких закладів.



Потребують облаштування укриттів ще 24 заклади загальної середньої освіти, додала посадовиця, у 10 з яких цей процес наразі триває.



Довідково: У навчальному році 2024/2025 на Волині функціонує 517 закладів загальної середньої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок квітня 2025 року у 381 школі Волинської області (74%) освітній процес відбувається в очному режимі. Змішаний формат навчання запровадили у 112 закладах загальної середньої освіти (21%).Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти та науки. Ще у 24 волинських школах (5%) діти вчаться дистанційно.Як відбувається навчання у школах по районах:Володимирський район: очний формат — 63, змішаний формат — 16, дистанційний формат — 5;Камінь-Каширський район: очний формат — 45, змішаний формат — 25, дистанційний формат — 13;Ковельський район: очний формат — 103, змішаний формат — 46, дистанційний формат — 5.Луцький район: очний формат — 170, змішаний формат — 25, дистанційний формат — 1.Чи усі школи на Волині мають укриттяНаразі 493 школи Волинської області, що становить 95,3%, мають укриття для безпеки учнів, вчителів і працівників на випадок надзвичайної ситуації.42 школи мають власні захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), 120 шкіл користуються орендованими укриттями. 331 заклад загальної середньої освіти облаштував для захисту найпростіші укриття.Наталія Матвіюк зазначила, що серед основних причин відсутності укриттів у школах або їхнього неналежного облаштування — відсутність технічних умов під укриття у підвальних приміщеннях, обмежене фінансування у громадах, котрі є засновниками таких закладів.Потребують облаштування укриттів ще 24 заклади загальної середньої освіти, додала посадовиця, у 10 з яких цей процес наразі триває.Довідково: У навчальному році 2024/2025 на Волині функціонує 517 закладів загальної середньої освіти.

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