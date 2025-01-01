На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Тахасюк

На фронті загинув захисник з Волині Тахасюк Артем Ростиславович 1997 року народження.Про це повідомили у Шацькій селищній раді.20 квітня 2024 року Артем був мобілізований на військову службу. У званні солдата виконував бойові завдання у гарячих точках фронту.Боронив Україну в складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військова частина А1008.З 17 березня 2025 року Артема Тахасюка вважали зниклим безвісти. На жаль, саме цього дня захисник загинув на Харківщині під час виконання бойових завдань.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близькм загиблого Героя!