На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Тахасюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Тахасюк
На фронті загинув захисник з Волині Тахасюк Артем Ростиславович 1997 року народження.

Про це повідомили у Шацькій селищній раді.

20 квітня 2024 року Артем був мобілізований на військову службу. У званні солдата виконував бойові завдання у гарячих точках фронту.

Боронив Україну в складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військова частина А1008.

З 17 березня 2025 року Артема Тахасюка вважали зниклим безвісти. На жаль, саме цього дня захисник загинув на Харківщині під час виконання бойових завдань.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Тахасюк


Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близькм загиблого Героя!

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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