На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Тахасюк
Сьогодні, 20:38
На фронті загинув захисник з Волині Тахасюк Артем Ростиславович 1997 року народження.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
20 квітня 2024 року Артем був мобілізований на військову службу. У званні солдата виконував бойові завдання у гарячих точках фронту.
Боронив Україну в складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військова частина А1008.
З 17 березня 2025 року Артема Тахасюка вважали зниклим безвісти. На жаль, саме цього дня захисник загинув на Харківщині під час виконання бойових завдань.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близькм загиблого Героя!
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Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
20 квітня 2024 року Артем був мобілізований на військову службу. У званні солдата виконував бойові завдання у гарячих точках фронту.
Боронив Україну в складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військова частина А1008.
З 17 березня 2025 року Артема Тахасюка вважали зниклим безвісти. На жаль, саме цього дня захисник загинув на Харківщині під час виконання бойових завдань.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близькм загиблого Героя!
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