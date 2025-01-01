Центр Луцька перекриють для транспорту на 7 годин: з чим це пов'язано





Про це 3 квітня



Рух призупинять із 07:00 до 14:00 за маршрутом проведення масового заходу на проспекті Волі, а саме від вулиці Паркової до вулиці Старобульварна (колишня Сенатора, що навпроти педагогічного коледжу).



Учасників мирної акції супроводжуватимуть патрульні поліцейські, які стежитимуть за безпекою руху. Охорону громадського порядку будуть забезпечувати інспектори департаменту муніципальної варти міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 квітня тимчасово зупинять рух для приватного і громадського транспорту в центральній частині міста Луцька. Це пов'язано з проведенням чемпіонату України зі спортивної ходьби.Про це 3 квітня Суспільному розповів заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.Рух призупинять із 07:00 до 14:00 за маршрутом проведення масового заходу на проспекті Волі, а саме від вулиці Паркової до вулиці Старобульварна (колишня Сенатора, що навпроти педагогічного коледжу).Учасників мирної акції супроводжуватимуть патрульні поліцейські, які стежитимуть за безпекою руху. Охорону громадського порядку будуть забезпечувати інспектори департаменту муніципальної варти міськради.

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