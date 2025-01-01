Доля загиблого Героя з Волині понад пів року була невідомою

Місцева влада офіційно підтвердила загибель на війні 22-річного воїнаіз села Підгайці на Волині.Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська громада.Сільрада підтвердила трагічну загибель воїна, 2002 р.н. - Трельо Олександра Михайловича, жителя села Підгайці.Олександр, солдат єгерського батальйону, який тривалий час вважався зниклим безвісти, героїчно загинув 22 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання зі захисту Батьківщини в районі населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області.«Це непоправна втрата для нашої громади та всієї України. Олександр віддав своє молоде життя, захищаючи нашу свободу та незалежність. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Олександра. У цей скорботний час ми розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами. Нехай душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному. Пам'ять про Олександра назавжди залишиться в наших серцях», - зазначили у сільраді.Про графік зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено згодом.