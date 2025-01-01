Доля загиблого Героя з Волині понад пів року була невідомою
Сьогодні, 14:21
Місцева влада офіційно підтвердила загибель на війні 22-річного воїна Олександра Трельо із села Підгайці на Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська громада.
Сільрада підтвердила трагічну загибель воїна, 2002 р.н. - Трельо Олександра Михайловича, жителя села Підгайці.
Олександр, солдат єгерського батальйону, який тривалий час вважався зниклим безвісти, героїчно загинув 22 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання зі захисту Батьківщини в районі населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області.
«Це непоправна втрата для нашої громади та всієї України. Олександр віддав своє молоде життя, захищаючи нашу свободу та незалежність. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Олександра. У цей скорботний час ми розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами. Нехай душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному. Пам'ять про Олександра назавжди залишиться в наших серцях», - зазначили у сільраді.
Про графік зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська громада.
Сільрада підтвердила трагічну загибель воїна, 2002 р.н. - Трельо Олександра Михайловича, жителя села Підгайці.
Олександр, солдат єгерського батальйону, який тривалий час вважався зниклим безвісти, героїчно загинув 22 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання зі захисту Батьківщини в районі населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області.
«Це непоправна втрата для нашої громади та всієї України. Олександр віддав своє молоде життя, захищаючи нашу свободу та незалежність. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Олександра. У цей скорботний час ми розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами. Нехай душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному. Пам'ять про Олександра назавжди залишиться в наших серцях», - зазначили у сільраді.
Про графік зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Синоптики попереджають про суттєве похолодання і до 15 см снігу
Сьогодні, 15:11
Доля загиблого Героя з Волині понад пів року була невідомою
Сьогодні, 14:21
У Києві на ринку стався вибух: дві людини загинули
Сьогодні, 14:04
Поліція оприлюднила деталі вибуху на Волині
Сьогодні, 14:01
Не витримало серце: помер військовий із Волині
Сьогодні, 13:10