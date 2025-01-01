Не витримало серце: помер військовий із Волині

Андрія Філюка з Волині.



Про це у фейсбуці повідомила Цуманська селищна рада.



Сьогодні, 3 квітня, лави Небесного Легіону поповнив Захисник України, житель селища Цумань, учасник бойових дій , стрілець Філюк Андрій Петрович.



Народився 27 лютого 1968 року. Закінчив Цуманську середню школу.



Був мобілізований до лав Збройних сил України у вересні 2022 року.



А 3 квітня 2025 року помер внаслідок серцевої недостатності.



«Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від серцевої недостатності несподівано обірвалося життя військовослужбовцяз Волині.Про це у фейсбуці повідомила Цуманська селищна рада.Сьогодні, 3 квітня, лави Небесного Легіону поповнив Захисник України, житель селища Цумань, учасник бойових дій , стрілець Філюк Андрій Петрович.Народився 27 лютого 1968 року. Закінчив Цуманську середню школу.Був мобілізований до лав Збройних сил України у вересні 2022 року.А 3 квітня 2025 року помер внаслідок серцевої недостатності.«Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного», - йдеться у повідомленні.

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