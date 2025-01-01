Не витримало серце: помер військовий із Волині

Не витримало серце: помер військовий із Волині
Від серцевої недостатності несподівано обірвалося життя військовослужбовця Андрія Філюка з Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Цуманська селищна рада.

Сьогодні, 3 квітня, лави Небесного Легіону поповнив Захисник України, житель селища Цумань, учасник бойових дій , стрілець Філюк Андрій Петрович.

Народився 27 лютого 1968 року. Закінчив Цуманську середню школу.

Був мобілізований до лав Збройних сил України у вересні 2022 року.

А 3 квітня 2025 року помер внаслідок серцевої недостатності.

«Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного», - йдеться у повідомленні.
Не витримало серце: помер військовий із Волині


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Теги: загиблі, війна
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