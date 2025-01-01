Не витримало серце: помер військовий із Волині
Сьогодні, 13:10
Від серцевої недостатності несподівано обірвалося життя військовослужбовця Андрія Філюка з Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Цуманська селищна рада.
Сьогодні, 3 квітня, лави Небесного Легіону поповнив Захисник України, житель селища Цумань, учасник бойових дій , стрілець Філюк Андрій Петрович.
Народився 27 лютого 1968 року. Закінчив Цуманську середню школу.
Був мобілізований до лав Збройних сил України у вересні 2022 року.
А 3 квітня 2025 року помер внаслідок серцевої недостатності.
«Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Цуманська селищна рада.
Сьогодні, 3 квітня, лави Небесного Легіону поповнив Захисник України, житель селища Цумань, учасник бойових дій , стрілець Філюк Андрій Петрович.
Народився 27 лютого 1968 року. Закінчив Цуманську середню школу.
Був мобілізований до лав Збройних сил України у вересні 2022 року.
А 3 квітня 2025 року помер внаслідок серцевої недостатності.
«Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного», - йдеться у повідомленні.
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