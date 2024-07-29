У Луцьку водій автівки збив 3-річну дитину, яка раптово вибігла на дорогу
Сьогодні, 10:25
У Луцьку внаслідок ДТП постраждала 3-річна дитина: поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 2 квітня, на вулиці Сагайдачного у Луцьку.
33-річний лучанин, керуючи автомобілем Mazda, допустив наїзд на 3-річного хлопця, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Водій транспортного засобу – тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Поліція звертається до батьків: "Дитина вчиться законам вулиці, наслідуючи вас. Нехай ваш приклад вчить дисциплінованої поведінки на вулиці не лише вашу дитину, але й інших дітей. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях та дотримуйтесь інших Правил дорожнього руху".
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 2 квітня, на вулиці Сагайдачного у Луцьку.
33-річний лучанин, керуючи автомобілем Mazda, допустив наїзд на 3-річного хлопця, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Водій транспортного засобу – тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Поліція звертається до батьків: "Дитина вчиться законам вулиці, наслідуючи вас. Нехай ваш приклад вчить дисциплінованої поведінки на вулиці не лише вашу дитину, але й інших дітей. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях та дотримуйтесь інших Правил дорожнього руху".
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