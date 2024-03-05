Реабілітаційний центр у Луцьку хоче купити інтерактивну лабораторію ходи за 38,9 млн гривень

Реабілітаційний центр у Луцьку хоче купити інтерактивну лабораторію ходи за 38,9 млн гривень
Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської громади оголосив тендерну закупівлю майже на 39 мільйонів гривень на придбання та встановлення інтерактивної лабораторії ходи, а також навчання фахівців.

Йдеться про апаратуру для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, сказано в тендері на Prozorro. Наразі триває етап подання пропозицій, пише Суспільне.

Як розповів у коментарі заступник директора медзакладу Олександр Козлюк, Луцька міська рада співфінансує 10% вартості обладнання, решта суми — грантові кошти.

Грант комунальне підприємство виграло у співпраці з містом-партнером Луцька, польським містом Седльце за програмою Interreg NEXT Польща — Україна (2021-2027).

"Паліативному хоспісу в місті Седльце виділили 1,2 мільйона євро на ремонт і устаткування, і нам виділили кошти на придбання лабораторії, яка є діагностичною і тренувальною", — сказав Олександр Козлюк.

З його слів, це обладнання дозволить аналізувати та лікувати порушення рівноваги чи ходьби. Йдеться про пацієнтів з інсультом, пацієнтів, які мають ампутації ніг, травми спинного мозку, черепно-мозкові травми, порушення постави, остеоартрит тощо.

"Функціонал в такого роду обладнання дуже великий. Воно дає можливість оцінювати ходьбу, роботу протеза. По ході пацієнт отримує висновок, по якому дають лікарі свої заключення і консультації", — сказав заступник директора медзакладу.

Заступник директора медзакладу зазначив: у майбутньому до такої лабораторії можна буде замовляти додаткові датчики для розширення роботи цього обладнання і надання медпослуг більшій кількості пацієнтів.

Оскільки апаратура великогабаритна, сказав Олександр Козлюк, у медичному центрі наразі підібрали три варіанти для її встановлення, які узгоджуватимуть з інженерами фірми-переможця тендеру.

Інтерактивна лабораторія ходи одного з виробників. GRAIL (Motek)
Апаратуру мають встановити до 31 жовтня. Запрацювати інтерактивна лабораторія ходи має з листопада 2025 року.

Також цього року КП "Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької МТГ" придбав інтерактивну балансувальну систему реабілітації за 1,2 мільйона гривень. Це обладнання вже встановлене та працює, розповів заступник керівника медцентру Олександр Козлюк.

У 2024 році медцентр придбав за власні кошти реабілітаційну бігову доріжку, яка використовується для тренувальних вправ за призначенням ерготерапевта чи фізичного терапевта. Її вартість склала орієнтовно 1,9 мільйона гривень.

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Теги: Волинь, Луцьк, реабілітація
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