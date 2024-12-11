Лучани боргують за воду 40 мільйонів гривень





Про це розповіла речниця КП «Луцькводоканал» Ірина Кудря, - пише



На запитання, чи зросте тариф на воду для лучан найближчим часом, посадовиця відповіла, що цього не відбудеться.



Як сказав керівник КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, підприємство працює на благо людей, тому зростання тарифів на водопостачання та водовідведення не відбудеться найближчим часом.



«Наразі нічого для лучан по ціні не буде змінюватися. Ми працюємо для людей», - сказав посадовець.



Нагадаємо, 1 м3 води коштує 12 грн з ПДВ ( без ПДВ це буде 10 грн). В 1 м3 є 1000 літрів води, відповідно 100 літрів води коштує 1 грн. Тож одна літра коштує 1 копійку. Навіть якщо брати з ПДВ, то це буде 1,2 копійки.

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