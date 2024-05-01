Співак з Волині повідомив, що їде за кордон

Відомий волинський співак Ярослав Карпук, який виступає під сценічним псевдлнімом YAKTAK, повідомив, що невдовзі поїде за кордон.Про це артист написав на своїй сторінці в інстаграмі."Нарешті ми отримали дозвіл на виїзд в наш закордонний тур (але на 8 квітня, тому перший запланований концерт - Варшава). Дякую всім, хто очікував, підтримував, ви навіть не уявляєте, яка це була потужна боротьба. Так склалось, що конкретно тоді, коли ми мали виїхати - змінились правила і в цих «змінених правилах» було дуже багато нюансів, які ніяк не сприяли швидкому вирішенню. Так як додались нові структури, від яких потрібно було теж отримати підпис, це зайняло в рази більше часу. Весь час знаходилось якесь нове слово «ні, тому що». Весь місяць ми очікували позитивну відповідь «з дня на день», «вже завтра», або «з понеділка», «після вихідних» «ще один підпис», «чекаю відповідь керівника» і тд. І через сотні наших спроб та сотні наших поданих документів, нарешті в нас є офіційний ДОЗВІЛ!" - йдеться у дописі.Волинянин розповів, що на таких концертах йому, як і в багатьом іншим українським артистам, вдається зібрати великі суми донатів для ЗСУ."Бували моменти що за один концерт вдавалося отримати донатами десятки тисяч євро, з яких одразу купувалися машини та інша допомога нашим хлопцям.Тому дякую вам за розуміння і підтримку. Чекаю зустрічі з вами", піlсумував YAKTAK.