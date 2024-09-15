Росіяни завдали ударів по Харкову

Росіяни завдали ударів по Харкову
Увечері 2 квітня російська армія знову завдала ударів по Харкову.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на мера Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

За даними Терехова, близько 22:00 в місті пролунав вибух, місто під атакою ударних БпЛА.

За попередніми даними, удар був по приватному сектору Київського району. Згодом мер повідомив про ще один вибух у Харкові.

О 22:29 Терехов повідомив, що росіяни за 40 хвилин завдали 14 ударів по місту.

О 22:35 Синєгубов повідомив, що був дроновий удар по Дергачах. Там, попередньо, є постраждалий.

Також він повідомляє, що зафіксована низка ударів у Київському районі.

Що передувало:

У ніч проти 2 квітня в Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили 15-ма безпілотниками. Постраждали 8 людей, серед них діти.
Удень 2 квітня російські війська влучили безпілотником "Молнія" у багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого постраждали 4 людини, серед них 10-річний хлопчик.
Терехов повідомляв, що кількість обстрілів міста у березні зросла вдвічі порівняно з лютим. Всього ситуаційний центр зафіксував 42 атаки та 172 повітряні тривоги – в середньому п’ять разів на добу.

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Теги: Харків, війна, обстріл
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