У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО

В обласному центрі Волині сталася дорожньо-траспортна пригода за участі карети швидкої медичної допомоги.Про це йдется на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Завдяки камерам відеоспостереження, диспетчери відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти зафіксували дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Дубнівської у Луцьку."Водій автомобіля «RENAULT», д.н.з. «KA5614KC», не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок цього відбулось зіткнення між двома транспортними засобами", - йдеться у дописі на сторінці департаменту.На місці події працював екіпаж поліції, який задокументував обставини аварії.Луцькі муніципали закликали всіх водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху, враховувати дорожню ситуацію та надавати перевагу оперативним транспортним засобам.