У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО

У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-траспортна пригода за участі карети швидкої медичної допомоги.

Про це йдется на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Завдяки камерам відеоспостереження, диспетчери відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти зафіксували дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Дубнівської у Луцьку.

"Водій автомобіля «RENAULT», д.н.з. «KA5614KC», не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок цього відбулось зіткнення між двома транспортними засобами", - йдеться у дописі на сторінці департаменту.

На місці події працював екіпаж поліції, який задокументував обставини аварії.

Луцькі муніципали закликали всіх водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху, враховувати дорожню ситуацію та надавати перевагу оперативним транспортним засобам.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» відремонтують частину дороги
Сьогодні, 22:40
У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
Сьогодні, 22:01
Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
Сьогодні, 21:18
Соратниця Януковича Богатирьова 5 років переховувалася від слідства і домагається перерахунку пенсії у волинському суді
Сьогодні, 20:44
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний
30 березня, 18:56
У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО
30 березня, 14:41
Не надав перевагу: у селі під Луцьком сталася ДТП. ВІДЕО Не надав перевагу: у селі під Луцьком сталася ДТП. ВІДЕО
27 березня, 22:38
У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО
16 лютого, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» відремонтують частину дороги
Сьогодні, 22:40
 0
У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
Сьогодні, 22:01
 0
Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
Сьогодні, 21:18
 0
Соратниця Януковича Богатирьова 5 років переховувалася від слідства і домагається перерахунку пенсії у волинському суді
Сьогодні, 20:44
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8