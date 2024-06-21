Чехія інвестує 100 млн євро в українські лікарні: фінансову підтримку отримає і Волинь





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише



Він розповів, що разом зі своїм чеським колегою Влатемілом Валеком взяв участь в Українсько-чеському медичному бізнес-форумі в Києві, де обговорили деталі спільних проєктів.



"Чехія в межах програми Ukraine Facility потенційно готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів на загальну суму понад 100 млн євро", — сказав Ляшко.



За його словами, серед закладів, що отримають підтримку:



Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи – 35,27 млн євро;



Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни – 18,9 млн євро;



Волинська обласна клінічна лікарня – 4,31 млн євро;



Криворізька міська лікарня №5 – 16,57 млн євро;



Міська клінічна лікарня №16 у Дніпрі – 14,93 млн євро;



Київська обласна дитяча лікарня – 10,27 млн євро.



За даними МОЗ станом на кінець січня 2025-го від початку повномасштабної війни Росія пошкодила та зруйнувала в Україні понад 2200 медзакладів. Зокрема, через постійні бомбардування та атаки РФ пошкодила 1971 медзаклад та зруйнувала повністю без можливості відновлення ще 300.



Програма Ukraine Facility



1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.



27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.



Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.



22 травня торік Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чехія у межах програми Євросоюзу Ukraine Facility інвестує 100 мільйонів євро в оновлення лікарень. Вже погоджено фінансування шести проєктів у низці областей України.Про це повідомив міністр охорони здоров'я, пише Суспільне Він розповів, що разом зі своїм чеським колегоювзяв участь в Українсько-чеському медичному бізнес-форумі в Києві, де обговорили деталі спільних проєктів."Чехія в межах програми Ukraine Facility потенційно готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів на загальну суму понад 100 млн євро", — сказав Ляшко.За його словами, серед закладів, що отримають підтримку:Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи – 35,27 млн євро;Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни – 18,9 млн євро;Криворізька міська лікарня №5 – 16,57 млн євро;Міська клінічна лікарня №16 у Дніпрі – 14,93 млн євро;Київська обласна дитяча лікарня – 10,27 млн євро.За даними МОЗ станом на кінець січня 2025-го від початку повномасштабної війни Росія пошкодила та зруйнувала в Україні понад 2200 медзакладів. Зокрема, через постійні бомбардування та атаки РФ пошкодила 1971 медзаклад та зруйнувала повністю без можливості відновлення ще 300.1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.22 травня торік Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.

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