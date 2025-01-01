Виграла мільйон гривень: у Луцьку знайшлася власниця виграшу у «Лото-Забава»
Сьогодні, 17:20
10 березня у розіграші державної лотереї «Лото-Забава» було виграно 1 000 000 гривень. Удача посміхнулася пані Евеліні з Луцька.
Про це повідомляють на сайті державних лотерей «М.С.Л.».
Вона наголошує, що своєму виграшу завдячує татові – саме він став ініціатором участі в лотереї.
«Мій тато вже багато років бере участь у „Лото-Забава“, – розповідає переможниця. – Згодом це стало нашою сімейною традицією».
Цього разу, щоб збільшити шанси на виграш, пані Евеліна придбала одразу три білети.
«Білети, як завжди, перевіряв тато, – ділиться спогадами пані Евеліна. – Під час прямого ефіру „Лото-Забава“ він записує номери кульок, а потім ретельно звіряє їх із білетами. Уявіть його емоції та завзяття, коли він почув, що джекпот виграли у Волинській області!».
Родина багато років брала участь у лотереї, але великих виграшів досі не було. Попри це, вони ніколи не зневірялися.
«Ми завжди вірили, що колись удача посміхнеться і нам», – каже пані Евеліна. На що витратять виграні гроші, переможниця поки що не розголошує.
Відомо, що з виграшу потрібно сплатити 23% податків та зборів.
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Про це повідомляють на сайті державних лотерей «М.С.Л.».
Вона наголошує, що своєму виграшу завдячує татові – саме він став ініціатором участі в лотереї.
«Мій тато вже багато років бере участь у „Лото-Забава“, – розповідає переможниця. – Згодом це стало нашою сімейною традицією».
Цього разу, щоб збільшити шанси на виграш, пані Евеліна придбала одразу три білети.
«Білети, як завжди, перевіряв тато, – ділиться спогадами пані Евеліна. – Під час прямого ефіру „Лото-Забава“ він записує номери кульок, а потім ретельно звіряє їх із білетами. Уявіть його емоції та завзяття, коли він почув, що джекпот виграли у Волинській області!».
Родина багато років брала участь у лотереї, але великих виграшів досі не було. Попри це, вони ніколи не зневірялися.
«Ми завжди вірили, що колись удача посміхнеться і нам», – каже пані Евеліна. На що витратять виграні гроші, переможниця поки що не розголошує.
Відомо, що з виграшу потрібно сплатити 23% податків та зборів.
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