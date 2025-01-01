Виграла мільйон гривень: у Луцьку знайшлася власниця виграшу у «Лото-Забава»

Виграла мільйон гривень: у Луцьку знайшлася власниця виграшу у «Лото-Забава»
10 березня у розіграші державної лотереї «Лото-Забава» було виграно 1 000 000 гривень. Удача посміхнулася пані Евеліні з Луцька.

Про це повідомляють на сайті державних лотерей «М.С.Л.».

Вона наголошує, що своєму виграшу завдячує татові – саме він став ініціатором участі в лотереї.

«Мій тато вже багато років бере участь у „Лото-Забава“, – розповідає переможниця. – Згодом це стало нашою сімейною традицією».

Цього разу, щоб збільшити шанси на виграш, пані Евеліна придбала одразу три білети.

«Білети, як завжди, перевіряв тато, – ділиться спогадами пані Евеліна. – Під час прямого ефіру „Лото-Забава“ він записує номери кульок, а потім ретельно звіряє їх із білетами. Уявіть його емоції та завзяття, коли він почув, що джекпот виграли у Волинській області!».

Родина багато років брала участь у лотереї, але великих виграшів досі не було. Попри це, вони ніколи не зневірялися.

«Ми завжди вірили, що колись удача посміхнеться і нам», – каже пані Евеліна. На що витратять виграні гроші, переможниця поки що не розголошує.

Відомо, що з виграшу потрібно сплатити 23% податків та зборів.

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Теги: мільйон, Луцьк
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