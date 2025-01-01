Виграла мільйон гривень: у Луцьку знайшлася власниця виграшу у «Лото-Забава»

Евеліні з Луцька.



Про це повідомляють на сайті



Вона наголошує, що своєму виграшу завдячує татові – саме він став ініціатором участі в лотереї.



«Мій тато вже багато років бере участь у „Лото-Забава“, – розповідає переможниця. – Згодом це стало нашою сімейною традицією».



Цього разу, щоб збільшити шанси на виграш, пані Евеліна придбала одразу три білети.



«Білети, як завжди, перевіряв тато, – ділиться спогадами пані Евеліна. – Під час прямого ефіру „Лото-Забава“ він записує номери кульок, а потім ретельно звіряє їх із білетами. Уявіть його емоції та завзяття, коли він почув, що джекпот виграли у Волинській області!».



Родина багато років брала участь у лотереї, але великих виграшів досі не було. Попри це, вони ніколи не зневірялися.



«Ми завжди вірили, що колись удача посміхнеться і нам», – каже пані Евеліна. На що витратять виграні гроші, переможниця поки що не розголошує.



Відомо, що з виграшу потрібно сплатити 23% податків та зборів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 березня у розіграші державної лотереї «Лото-Забава» було виграно 1 000 000 гривень. Удача посміхнулася паніз Луцька.Про це повідомляють на сайті державних лотерей «М.С.Л.» Вона наголошує, що своєму виграшу завдячує татові – саме він став ініціатором участі в лотереї.«Мій тато вже багато років бере участь у „Лото-Забава“, – розповідає переможниця. – Згодом це стало нашою сімейною традицією».Цього разу, щоб збільшити шанси на виграш, пані Евеліна придбала одразу три білети.«Білети, як завжди, перевіряв тато, – ділиться спогадами пані Евеліна. – Під час прямого ефіру „Лото-Забава“ він записує номери кульок, а потім ретельно звіряє їх із білетами. Уявіть його емоції та завзяття, коли він почув, що джекпот виграли у Волинській області!».Родина багато років брала участь у лотереї, але великих виграшів досі не було. Попри це, вони ніколи не зневірялися.«Ми завжди вірили, що колись удача посміхнеться і нам», – каже пані Евеліна. На що витратять виграні гроші, переможниця поки що не розголошує.Відомо, що з виграшу потрібно сплатити 23% податків та зборів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію