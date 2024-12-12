Угорщина хоче вийти з Міжнародного кримінального суду

Тужон Бенце заявив, що країна має намір вийти із Міжнародного кримінального суду.



Про це пише



Про це міністр заявив під час зустрічі із послами у Міністерстві закордонних справ і торгівлі.



Ще минулого року угорські медіа писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив трьом своїм міністрам проаналізувати наслідки ймовірного виходу Угорщини з МКС. Зокрема у контексті членства Угорщини в Європейському Союзі.



За даними РС, політичне рішення про вихід Угорщини ухвалили ще тижні тому. Але уряд країни чекав, щоб побачити дії президента США Дональда Трампа щодо МКС.



Оголошення Трампа, що він накладе санкції на МКС через ордер на арешт прем’єра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу, «угорський уряд сприйняв як зелене світло».



Вихід Угорщини відбуватиметься за такою процедурою: уряд подає до парламенту відповідну пропозицію; якщо більшість приймає її — офіційно ініціює вихід. Весь процес може тривати до року.



Нагадаємо, Угорщина також вирішила проігнорувати ордер МКС на затримання прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, який має незабаром прибути до країни з візитом.



Про МКС



Міжнародний кримінальний суд заснований на Римському статуті, який ратифікували 124 країни світу.



Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.



Статут визначає чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. А МКС може переслідувати людей за такими обвинуваченнями.



Після ратифікації Римського статуту МКС отримує можливість розслідувати злочини, скоєні на території держав-членів або їхніми громадянами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр юстиції Угорщинизаявив, що країна має намір вийти із Міжнародного кримінального суду.Про це пише Громадське з посиланням на угорську службу «Радіо Свобода».Про це міністр заявив під час зустрічі із послами у Міністерстві закордонних справ і торгівлі.Ще минулого року угорські медіа писали, що прем’єр-міністр Угорщинидоручив трьом своїм міністрам проаналізувати наслідки ймовірного виходу Угорщини з МКС. Зокрема у контексті членства Угорщини в Європейському Союзі.За даними РС, політичне рішення про вихід Угорщини ухвалили ще тижні тому. Але уряд країни чекав, щоб побачити дії президента СШАщодо МКС.Оголошення Трампа, що він накладе санкції на МКС через ордер на арешт прем’єра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу, «угорський уряд сприйняв як зелене світло».Вихід Угорщини відбуватиметься за такою процедурою: уряд подає до парламенту відповідну пропозицію; якщо більшість приймає її — офіційно ініціює вихід. Весь процес може тривати до року.Нагадаємо, Угорщина також вирішила проігнорувати ордер МКС на затримання прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, який має незабаром прибути до країни з візитом.Міжнародний кримінальний суд заснований на Римському статуті, який ратифікували 124 країни світу.Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.Статут визначає чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. А МКС може переслідувати людей за такими обвинуваченнями.Після ратифікації Римського статуту МКС отримує можливість розслідувати злочини, скоєні на території держав-членів або їхніми громадянами.

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