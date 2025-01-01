Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Василем Лабою
Сьогодні, 13:54
У Зимнівській громаді на Волині завтра, 3 квітня, попрощаються із полеглим військовослужбовцем Василем Лабою.
Про це у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громади В’ячеслав Католик.
За його словами, сьогодні о 15:30, від моргу міста Володимира вирушить траурний кортеж із тілом загиблого Захисника Василя Лаби — жителя села Хобултова, а також міста Володимира — до його рідного дому.
«Закликаємо всіх небайдужих — жителів міста та села Хобултова — вийти на вулиці та стати живим коридором Пошани, щоб гідно зустріти нашого Героя та провести його в останню дорогу. Воїн Василь Лаба віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, і заслуговує на нашу шану», - зазначив глава громади.
Завтра об 11:30 відбудеться відправа від дому Захисника до місцевого храму, де о 12:00 розпочнеться заупокійна служба.
«Також повідомляємо, що об 11:00 з села Микуличі, звідки родом був Василь Лаба, для всіх бажаючих буде організовано виїзд шкільного автобуса від магазину. Тому щиро просимо всіх долучитися до похорону і провести Захисника в останню путь. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою — Василю Лабі», - закликали краян у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громади В’ячеслав Католик.
За його словами, сьогодні о 15:30, від моргу міста Володимира вирушить траурний кортеж із тілом загиблого Захисника Василя Лаби — жителя села Хобултова, а також міста Володимира — до його рідного дому.
«Закликаємо всіх небайдужих — жителів міста та села Хобултова — вийти на вулиці та стати живим коридором Пошани, щоб гідно зустріти нашого Героя та провести його в останню дорогу. Воїн Василь Лаба віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, і заслуговує на нашу шану», - зазначив глава громади.
Завтра об 11:30 відбудеться відправа від дому Захисника до місцевого храму, де о 12:00 розпочнеться заупокійна служба.
«Також повідомляємо, що об 11:00 з села Микуличі, звідки родом був Василь Лаба, для всіх бажаючих буде організовано виїзд шкільного автобуса від магазину. Тому щиро просимо всіх долучитися до похорону і провести Захисника в останню путь. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою — Василю Лабі», - закликали краян у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку створили унікальний простір для дітей з аутизмом
Сьогодні, 14:28
Росія готує резерви, щоб спробувати здійснити наступ на фронті у травні, - Коваленко
Сьогодні, 14:10
Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Василем Лабою
Сьогодні, 13:54
На Волині 21-річний водій автівки збив велосипедистку
Сьогодні, 13:30
Волиняни провели в останню путь Героя Сергія Йосенка
Сьогодні, 13:03