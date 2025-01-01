Завтра волиняни прощатимуться з Героєм Василем Лабою

У Зимнівській громаді на Волині завтра, 3 квітня, попрощаються із полеглим військовослужбовцемПро це у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громадиЗа його словами, сьогодні о 15:30, від моргу міста Володимира вирушить траурний кортеж із тілом загиблого Захисника Василя Лаби — жителя села Хобултова, а також міста Володимира — до його рідного дому.«Закликаємо всіх небайдужих — жителів міста та села Хобултова — вийти на вулиці та стати живим коридором Пошани, щоб гідно зустріти нашого Героя та провести його в останню дорогу. Воїн Василь Лаба віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, і заслуговує на нашу шану», - зазначив глава громади.Завтра об 11:30 відбудеться відправа від дому Захисника до місцевого храму, де о 12:00 розпочнеться заупокійна служба.«Також повідомляємо, що об 11:00 з села Микуличі, звідки родом був Василь Лаба, для всіх бажаючих буде організовано виїзд шкільного автобуса від магазину. Тому щиро просимо всіх долучитися до похорону і провести Захисника в останню путь. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою — Василю Лабі», - закликали краян у громаді.