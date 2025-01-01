У бою на Сумщині загинув волинянин Сергій Михалусь

У бою на Сумщині загинув волинянин Сергій Михалусь
Під час бойового завдання в районі села Білогорівка на Сумщині обірвалося життя військовослужбовця Сергія Михалуся із Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Павлівська територіальна громада.

«Павлівська громада знову в скорботі… У війні з окупантами обірвалося життя жителя с. Жашковичі Михалуся Сергія Леонідовича, 23.03.1988р.н.» - йдеться у повідомленні.

Старший солдат, військовослужбовець військової часини А2120, загинув під час бойового завдання в районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка.

«Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Нехай Господь буде поруч в цей складний час. Сил, терпіння та витримки, щоб прийняти страшну втрату», - зазначили у повідомленні.

Про прибуття траурного кортежу та чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.

«Вічна пам'ять захиснику України!» - йдеться у повідомленні.

У бою на Сумщині загинув волинянин Сергій Михалусь

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Теги: загиблі, війна
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