У бою на Сумщині загинув волинянин Сергій Михалусь
Сьогодні, 12:08
Під час бойового завдання в районі села Білогорівка на Сумщині обірвалося життя військовослужбовця Сергія Михалуся із Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Павлівська територіальна громада.
«Павлівська громада знову в скорботі… У війні з окупантами обірвалося життя жителя с. Жашковичі Михалуся Сергія Леонідовича, 23.03.1988р.н.» - йдеться у повідомленні.
Старший солдат, військовослужбовець військової часини А2120, загинув під час бойового завдання в районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка.
«Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Нехай Господь буде поруч в цей складний час. Сил, терпіння та витримки, щоб прийняти страшну втрату», - зазначили у повідомленні.
Про прибуття траурного кортежу та чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.
«Вічна пам'ять захиснику України!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Павлівська територіальна громада.
«Павлівська громада знову в скорботі… У війні з окупантами обірвалося життя жителя с. Жашковичі Михалуся Сергія Леонідовича, 23.03.1988р.н.» - йдеться у повідомленні.
Старший солдат, військовослужбовець військової часини А2120, загинув під час бойового завдання в районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка.
«Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Нехай Господь буде поруч в цей складний час. Сил, терпіння та витримки, щоб прийняти страшну втрату», - зазначили у повідомленні.
Про прибуття траурного кортежу та чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.
«Вічна пам'ять захиснику України!» - йдеться у повідомленні.
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