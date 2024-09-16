Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 2 886





Про це повідомляє китайська державна урядова агенція Xinhua, пише



За даними інформаційної групи Державної адміністративної ради М’янми, ще 373 людини вважаються зниклими безвісти.



Нагадаємо, що 28 березня у М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи також відчували у китайській провінції Юньнань.



29 березня влада М'янми заявила про 1644 загиблих і понад 3400 поранених внаслідок потужного землетрусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв землетрусу у М’янмі зросла до 2 886, ще 4 639 осіб дістали поранення.Про це повідомляє китайська державна урядова агенція Xinhua, пише Українська правда За даними інформаційної групи Державної адміністративної ради М’янми, ще 373 людини вважаються зниклими безвісти.Нагадаємо, що 28 березня у М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи також відчували у китайській провінції Юньнань.29 березня влада М'янми заявила про 1644 загиблих і понад 3400 поранених внаслідок потужного землетрусу.

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