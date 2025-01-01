Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 квітня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 квітня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-3 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

2 квітня
У середу, 2 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкимм магнітним бурям.

3 квітня
У четвер, 3 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабкимм магнітним бурям.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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