Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-3 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
2 квітня
У середу, 2 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкимм магнітним бурям.
3 квітня
У четвер, 3 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабкимм магнітним бурям.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
2 квітня
У середу, 2 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкимм магнітним бурям.
3 квітня
У четвер, 3 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабкимм магнітним бурям.
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