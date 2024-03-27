За декілька днів лучани більше сотні разів скаржилися на сморід у місті





Найбільше скарг на неприємний запах зафіксували за останні кілька днів, розповіла Тетяна Книш.



Найбільша кількість звернень на гарячу лінію "15-80" надійшла від мешканців 40-го і 33-го кварталу.



Що про сморід кажуть екологи



За коментарем Суспільне звернулося у міський відділ екології. Зі слів заступника начальника Олега Гелети, появу різкого запаху спричинило внесення органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами у поля на територіях Підгайцівської сільської ради.



"Вітер був якраз у східного напрямку, якраз все на північну частину міста Луцька йшло, — каже посадовець. — За нашими даними, це малясна барда — відходи від переробки цукрового буряку. Якщо вона не свіжа, тривалий час зберігалася, то вона дає такий запах. Також міг бути курячий послід".



Олег Гелета також сказав, що контроль за дотриманням вимог щодо внесення органічних добрив і вплив їх на здоров’я населення здійснює Держпродспоживслужба у Волинській області. Натомість перший заступника управління Держпродспоживслужби Сергій Куртяк у коментарі Суспільному зазначив, що контролювати використання органічних добрив мають органи місцевого органу самоврядування, а не Держпродспоживслужба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 1 квітня до служби оперативного реагування Луцької міської ради надійшло 101 звернення через сморід у деяких районах обласного центру.Найбільше скарг на неприємний запах зафіксували за останні кілька днів, розповіла Суспільному заступниця директорки центру надання адмінпослугНайбільша кількість звернень на гарячу лінію "15-80" надійшла від мешканців 40-го і 33-го кварталу.За коментарем Суспільне звернулося у міський відділ екології. Зі слів заступника начальника, появу різкого запаху спричинило внесення органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами у поля на територіях Підгайцівської сільської ради."Вітер був якраз у східного напрямку, якраз все на північну частину міста Луцька йшло, — каже посадовець. — За нашими даними, це малясна барда — відходи від переробки цукрового буряку. Якщо вона не свіжа, тривалий час зберігалася, то вона дає такий запах. Також міг бути курячий послід".Олег Гелета також сказав, що контроль за дотриманням вимог щодо внесення органічних добрив і вплив їх на здоров’я населення здійснює Держпродспоживслужба у Волинській області. Натомість перший заступника управління Держпродспоживслужби Сергій Куртяк у коментарі Суспільному зазначив, що контролювати використання органічних добрив мають органи місцевого органу самоврядування, а не Держпродспоживслужба.

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