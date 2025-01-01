Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 2 квітня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

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