Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 квітня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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