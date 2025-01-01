Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 квітня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 квітня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Живе у передмісті Києва, їздить на авто помічника: що у декларації нардепа Валерія Стернійчука
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
Заплановано 19 виїздів: як у квітні на Волині працюватиме мобільна гінекологічна бригада
Сьогодні, 19:08
Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту
Сьогодні, 17:14