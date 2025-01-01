Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Сьогодні, 11:00
Оксана Левчук стала виконувати обов’язки начальника Державної податкової служи у Волинській області нещодавно, з січня 2025 року.
До цього, з 2022 року, вона обіймала посаду начальника одного з відділів. Ще раніше, 2014-го, жінка керувала податковою у місті Володимир. Саме з тих країв вона родом.
Декларацію за минулий рік держслужбовиця подала 9 березня. Журналісти ВолиньPost поцікавилися, яке майно вона туди внесла.
Оксана Левчук володіє житловим будинком у місті Володимир, загальною площею 97,7 м². Право власності на нього вона отримала ще 2012 року, а вартість оселі на той час становила 127 515 гривень.
Також у власності чиновниці є три земельні ділянки:
- 600 м² у Володимирі, придбана 2012 році за 47 976 гривень;
- 522 м² у Володимирі, набута 2013 року (ціна не вказана);
- 1000,31 м² у Володимирі, набута 2009 року (вартість не вказана).
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У власності Оксани Левчук перебуває автомобіль Volkswagen Golf 2010 року випуску, який вона придбала 17 жовтня 2019 року за 74 089 гривень.
За минулий рік посадовиця отримала заробітну плату в Державній податковій службі у розмірі 539 417 гривень. Це – приблизно 45 000 в місцяць.
Чиновниця задекларувала 300 000 гривень готівкових коштів.
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У своїй декларації Оксана Левчук згадує доньку, яка є приватним підприємцем та має власне авто й заощадження. А також – чоловіка, що працює на приватному підприємстві та має заробітну плату трохи більшу ніж у дружини. Чоловік володіє квартирою під Києвом, земельною ділянкою на Локачинщині та заощадженнями у півмільйона гривень.
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До цього, з 2022 року, вона обіймала посаду начальника одного з відділів. Ще раніше, 2014-го, жінка керувала податковою у місті Володимир. Саме з тих країв вона родом.
Декларацію за минулий рік держслужбовиця подала 9 березня. Журналісти ВолиньPost поцікавилися, яке майно вона туди внесла.
Нерухомість
Оксана Левчук володіє житловим будинком у місті Володимир, загальною площею 97,7 м². Право власності на нього вона отримала ще 2012 року, а вартість оселі на той час становила 127 515 гривень.
Також у власності чиновниці є три земельні ділянки:
- 600 м² у Володимирі, придбана 2012 році за 47 976 гривень;
- 522 м² у Володимирі, набута 2013 року (ціна не вказана);
- 1000,31 м² у Володимирі, набута 2009 року (вартість не вказана).
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Транспорт
У власності Оксани Левчук перебуває автомобіль Volkswagen Golf 2010 року випуску, який вона придбала 17 жовтня 2019 року за 74 089 гривень.
Дохід
За минулий рік посадовиця отримала заробітну плату в Державній податковій службі у розмірі 539 417 гривень. Це – приблизно 45 000 в місцяць.
Чиновниця задекларувала 300 000 гривень готівкових коштів.
Читайте також: Зарплата у два мільйони гривень та ще й пенсія: що в декларації головного прокурора Волині?
Сім’я
У своїй декларації Оксана Левчук згадує доньку, яка є приватним підприємцем та має власне авто й заощадження. А також – чоловіка, що працює на приватному підприємстві та має заробітну плату трохи більшу ніж у дружини. Чоловік володіє квартирою під Києвом, земельною ділянкою на Локачинщині та заощадженнями у півмільйона гривень.
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