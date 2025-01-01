Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової

Нерухомість

Транспорт

Дохід

Сім’я

стала виконувати обов’язки начальника Державної податкової служи у Волинській області нещодавно, з січня 2025 року.До цього, з 2022 року, вона обіймала посаду начальника одного з відділів. Ще раніше, 2014-го, жінка керувала податковою у місті Володимир. Саме з тих країв вона родом.Декларацію за минулий рік держслужбовиця подала 9 березня. Журналістипоцікавилися, яке майно вона туди внесла.Оксана Левчук володіє житловим будинком у місті Володимир, загальною площею 97,7 м². Право власності на нього вона отримала ще 2012 року, а вартість оселі на той час становила 127 515 гривень.Також у власності чиновниці є три земельні ділянки:- 600 м² у Володимирі, придбана 2012 році за 47 976 гривень;- 522 м² у Володимирі, набута 2013 року (ціна не вказана);- 1000,31 м² у Володимирі, набута 2009 року (вартість не вказана).У власності Оксани Левчук перебуває автомобіль Volkswagen Golf 2010 року випуску, який вона придбала 17 жовтня 2019 року за 74 089 гривень.За минулий рік посадовиця отримала заробітну плату в Державній податковій службі у розмірі 539 417 гривень. Це – приблизно 45 000 в місцяць.Чиновниця задекларувала 300 000 гривень готівкових коштів.У своїй декларації Оксана Левчук згадує доньку, яка є приватним підприємцем та має власне авто й заощадження. А також – чоловіка, що працює на приватному підприємстві та має заробітну плату трохи більшу ніж у дружини. Чоловік володіє квартирою під Києвом, земельною ділянкою на Локачинщині та заощадженнями у півмільйона гривень.