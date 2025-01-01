Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина: нічна атака росії

Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина: нічна атака росії
У ніч на 27 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області та 86-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

26 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

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Теги: Україна, росія, війна
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