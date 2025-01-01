Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина: нічна атака росії





Про це повідомляє командування Повітряних сил.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.



26 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.



Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 27 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області та 86-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).Про це повідомляє командування Повітряних сил.Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.26 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

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