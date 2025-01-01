Війна забрала життя воїна з Волині Василя Аврамука
Сьогодні, 11:08
Війна забрала життя воїна з Волині Василя Аврамука.
Про це повідомили у Забродівській громаді.
"З глибоким сумом сповіщаємо про смерть нашого земляка, жителя села Замшани, старшого солдата Аврамука Василя Миколайовича, 1974 р.н. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла пам'ять Захиснику", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Забродівській громаді.
"З глибоким сумом сповіщаємо про смерть нашого земляка, жителя села Замшани, старшого солдата Аврамука Василя Миколайовича, 1974 р.н. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла пам'ять Захиснику", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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