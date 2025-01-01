Війна забрала життя воїна з Волині Василя Аврамука

Василя Аврамука.



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"З глибоким сумом сповіщаємо про смерть нашого земляка, жителя села Замшани, старшого солдата Аврамука Василя Миколайовича, 1974 р.н. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла пам'ять Захиснику", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя воїна з ВолиніПро це повідомили у Забродівській громаді."З глибоким сумом сповіщаємо про смерть нашого земляка, жителя села Замшани, старшого солдата Аврамука Василя Миколайовича, 1974 р.н. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла пам'ять Захиснику", - йдеться в повідомленні.

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