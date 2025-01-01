У Луцьку до 15 років тюрми засудили 15 зрадників, які на Донеччині допомагали окупантам

За матеріалами СБУ у Луцьку по 15 років тюрми заочно отримали ще 15 зрадниківПро це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років позбавлення волі заочно засуджено 15 експосадовців Волноваської міської військово-цивільної адміністрації. Всі фігуранти добровільно перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану, щоб допомогти російським окупантами легалізувати їхню злочинну владу на Донеччині.За даними слідства, у 2022 році рашисти запропонували провідному спеціалісту Волноваської міської ВЦА псевдопосаду «начальника управления финансов» у фейковому органі влади.На цій «посаді» засуджений сформував з інших колишніх державних службовців Волноваської ВЦА «підрозділ» зрадників, які займались, зокрема, стягненням податків та митних платежів з українських громадян на користь окупантів з рф.Служба безпеки у ході досудового розслідування зібрала достатні та беззаперечні докази вини усіх 15-ти фігурантів. Слідчі спецслужби висунули їм обвинувачення за такими статтями Кримінального кодексу України:- ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб);- ч.2 ст.28 ч.2,ч.5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Луцький міськрайонний суд на підставі зібраних СБУ доказів визнав усіх 15 зловмисників винуватими за інкримінованими їм статтями.Кожному зраднику суд присудив по 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна та з позбавленням на 15 років права обіймати посади в державних органах.Досудове розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.