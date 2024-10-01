Ремонт луцької багатоповерхівки, яка постраждала під час ракетної атаки, завершили





А от у квартирах роботи ще тривають, повідомила на черговій сесії Луцької міської ради заступниця міського голови Ірина Чебелюк, пише



За її словами, частина людей отримала виплати на ремонт житла за державною програмою «єВідновлення» (і: «єВідновлення» — програма допомоги від держави для власників пошкодженого або зруйнованого житла через бойові дії.). Також частині виділили гроші з міського бюджету. На ремонт витратили на 340 тис. грн менше, ніж виділяли. Тож ця сума повернулась до бюджету громади.



Ірина Чебелюк зазначила, якщо заявки на відшкодування від лучан ще надходитимуть — їх будуть закривати.



Відновлення квартир практично на стадії завершення. На 2 та 3 поверхах ремонт вже повністю завершений, а на 4-5 ще триває. Зовнішній — завершили ще у січні цього року, розповіли misto.media мешканці будинку.



Нагадаємо, луцька багатоповерхівка постраждала під час російської атаки 26 серпня 2024 року.

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