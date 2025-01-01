Навесні цього року росія планує наступ на Сумську й Харківську області

Навесні цього року росія планує наступ на Сумську й Харківську області
Президент України Володимир Зеленський заявив, що навесні цього року росія планує знову наступати на Сумську й Харківську області.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому Le Figaro, яке цитує Le Monde, пише Громадське.

Зеленський вважає, що на тлі зусиль щодо запровадження режиму припинення вогню російський лідер володимир путін «намагається виграти час», готуючись до наступу на Сумську й Харківську області.

«Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками», — додав він.

За його словами, цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україні вдалося зірвати його завдяки Курській операції.

Раніше український президент також розповідав, що навпроти Сумської області росія сформувала нове скупчення військ, щоб завдавати ударів по Сумській, Харківській і Запорізькій області. У відповідь, мовляв, Україна має право робити все, аби «унеможливити кроки путіна, щоб захопити наші додаткові території».

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Теги: Росія, Україна, війна
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