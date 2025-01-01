Осиротіло двоє дітей: сповістили про смерть Героя Романа Мироненка
Сьогодні, 13:18
Місцева влада підтвердила смерть військовослужбовця Романа Мироненка із села Прилісне Камінь-Каширського району на Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Прилісненська громада.
«На жаль, маємо втрату у громаді. З великим жалем повідомляємо,що 27 березня 2025 року помер військослужбовець, житель села Прилісне Мироненко Роман Сергійович, 1987 року народження», - йдеться у повідомленні.
Роман був призваний на військову службу у травні 2024 року на посаду навідника у складі аеромобільного батальйону. Вдома у Романа лишилися дружина Тамара, діти Анастасія та Михайло.
«Прилісненська громада висловлює щирі слова співчуття рідним Романа.У цей важкий час ми розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі», - зазначили у громаді.
Поховання відбудеться у п'ятницю 28 березня. Об 11:40 похоронний кортеж прямуватиме від будинку Савчуків до місцевого храму, де відбудеться заупокійне богослужіння за померлим. Далі похоронна процесія вирушить до місцевого кладовища.
«Вічна пам'ять Захиснику України!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Прилісненська громада.
«На жаль, маємо втрату у громаді. З великим жалем повідомляємо,що 27 березня 2025 року помер військослужбовець, житель села Прилісне Мироненко Роман Сергійович, 1987 року народження», - йдеться у повідомленні.
Роман був призваний на військову службу у травні 2024 року на посаду навідника у складі аеромобільного батальйону. Вдома у Романа лишилися дружина Тамара, діти Анастасія та Михайло.
«Прилісненська громада висловлює щирі слова співчуття рідним Романа.У цей важкий час ми розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі», - зазначили у громаді.
Поховання відбудеться у п'ятницю 28 березня. Об 11:40 похоронний кортеж прямуватиме від будинку Савчуків до місцевого храму, де відбудеться заупокійне богослужіння за померлим. Далі похоронна процесія вирушить до місцевого кладовища.
«Вічна пам'ять Захиснику України!» - йдеться у повідомленні.
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