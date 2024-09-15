Росіяни із артилерії обстріляли центр Херсона

Російські загарбники посеред дня завдали артилерійських ударів по центральній частині Херсона.Про це у телеграмі повідомляє ОВА.«Центр Херсона зараз. Ворог масовано. Нині відомо про одного пораненого – «швидка» доставила його до лікарні. Попередньо, ще одна людина загинула.Перебувайте у безпечних місцях! Без потреби не виходьте на вулицю!» - йдеться у повідомленні ОВА.За даними прокуратури, також окупанти пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).