Росіяни із артилерії обстріляли центр Херсона

Росіяни із артилерії обстріляли центр Херсона
Російські загарбники посеред дня завдали артилерійських ударів по центральній частині Херсона.

Про це у телеграмі повідомляє ОВА.

«Центр Херсона зараз. Ворог масовано криє вогнем місто. Нині відомо про одного пораненого – «швидка» доставила його до лікарні. Попередньо, ще одна людина загинула.

Перебувайте у безпечних місцях! Без потреби не виходьте на вулицю!» - йдеться у повідомленні ОВА.



За даними прокуратури, також окупанти пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Теги: обстріл, війна
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