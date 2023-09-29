У Луцьку почали розчищати річку Сапалаївка

У Луцьку почали розчищати річку Сапалаївка
У Луцьку розпочали роботи з впорядкування водоохоронної зони річки Сапалаївка, а саме від мосту на вулиці Шопена, вздовж території дитячої залізниці та до містка через річку на вулиці Василя Кука.

Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства "Парки та сквери м. Луцька" Олександр Михалусь, бо саме працівники цього підприємства виконуватимуть роботи з розчищення території.

"Ми уклали договір з відділом екології Луцької міської ради на ці роботи. Вартість їхня до 100 тисяч гривень. Розчищаємо береги річки Сапалаївка ми кожного року", — каже Олександ Михалусь.

З його слів, роботи триватимуть 7-10 днів. На території працюватимуть 10 робітників комунального підприємства.

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Теги: Луцьк, Сапалаївка
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