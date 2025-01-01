Найкраще буде видно на Волині: 29 березня українці зможуть побачити сонячне затемнення





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Часткове сонячне затемнення зможуть побачити мешканці Північної півкулі Землі. Воно відбудеться при новому Місяці, коли супутник Землі частково закриє Сонце, створюючи унікальний візуальний ефект під назвою «Диявольські роги».



Часткові сонячні затемнення входять до серії Сарос, яка триває близько 18 років. Вони менш видовищні, ніж повні сонячні затемнення, однак викликають ажіотаж у спостерігачів.



Затемнення в Україні відбудеться між 13:00 та 14:00 за київським часом, а найкраще його буде видно у Волинській області, де Сонце буде закрите на 11%. У Львівській області фаза затемнення становитиме 6,7%, у Закарпатті – 6,2%, у Тернопільській області – 4%. Також його можна буде побачити в Луцьку, Чернігові, Житомирі та Києві.



Найглибша фаза затемнення – 93,8% – очікується в Канаді, поблизу півострова Унгава. У цих місцях Місяць закриє найбільшу частину сонячного диска, створюючи ефект напівтемряви.



Цього разу особливістю події стане те, що супермісяць збігатиметься з молодиком – фазою, коли його нічна сторона повністю повернута до Землі. Тому він залишатиметься невидимим для спостерігачів, за винятком місць із мінімальним штучним освітленням.



Супермісяці виникають через зміну відстані між Землею та Місяцем. У середньому ця відстань становить 384 400 км, але через еліптичну орбіту Місяць іноді наближається до 363 396 км (перигей) або віддаляється до 405 504 км (апогей).



Попри те, що протягом року може бути від 12 до 13 перигеїв, не кожен із них супроводжується супермісяцем. Цей термін використовується лише для позначення молодиків або повних місяців, які відбуваються у перигеї. У 2025 році буде п’ять нових супермісяців, хоча їх важко побачити, оскільки під час молодика Місяць не відбиває сонячне світло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 29 березня, відбудеться рідкісне сонячне затемнення. Його можна буде побачити в Україні.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Science Аlert.Часткове сонячне затемнення зможуть побачити мешканці Північної півкулі Землі. Воно відбудеться при новому Місяці, коли супутник Землі частково закриє Сонце, створюючи унікальний візуальний ефект під назвою «Диявольські роги».Часткові сонячні затемнення входять до серії Сарос, яка триває близько 18 років. Вони менш видовищні, ніж повні сонячні затемнення, однак викликають ажіотаж у спостерігачів.Затемнення в Україні відбудеться між 13:00 та 14:00 за київським часом, а найкраще його буде видно у Волинській області, де Сонце буде закрите на 11%. У Львівській області фаза затемнення становитиме 6,7%, у Закарпатті – 6,2%, у Тернопільській області – 4%. Також його можна буде побачити в Луцьку, Чернігові, Житомирі та Києві.Найглибша фаза затемнення – 93,8% – очікується в Канаді, поблизу півострова Унгава. У цих місцях Місяць закриє найбільшу частину сонячного диска, створюючи ефект напівтемряви.Цього разу особливістю події стане те, що супермісяць збігатиметься з молодиком – фазою, коли його нічна сторона повністю повернута до Землі. Тому він залишатиметься невидимим для спостерігачів, за винятком місць із мінімальним штучним освітленням.Супермісяці виникають через зміну відстані між Землею та Місяцем. У середньому ця відстань становить 384 400 км, але через еліптичну орбіту Місяць іноді наближається до 363 396 км (перигей) або віддаляється до 405 504 км (апогей).Попри те, що протягом року може бути від 12 до 13 перигеїв, не кожен із них супроводжується супермісяцем. Цей термін використовується лише для позначення молодиків або повних місяців, які відбуваються у перигеї. У 2025 році буде п’ять нових супермісяців, хоча їх важко побачити, оскільки під час молодика Місяць не відбиває сонячне світло.

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