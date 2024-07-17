Через потепління активізувалися кліщі: на Волині зареєстрували 5 випадків хвороби Лайма
Сьогодні, 15:41
За 2,5 місяці 2025 року на Волині зареєстрували 5 випадків хвороби Лайма, що були спричинені нападами іксодових кліщів упродовж тогорічної осені. Станом на 27 березня епідеміологи фіксують поодинокі випадки укусів у людей, які звертаються у медичні заклади.
Про це 27 березня повідомили в пресцентрі обласного центру контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.
У 2024 році в області зареєстрували 38 випадків інфекційного захворювання, здебільшого у пенсіонерів. У більш як 70% випадків інфікування відбулося через укус кліща під час збирання ягід або грибів у лісах.
Випадків вірусного енцефаліту цьогоріч не виявили, торік — два випадки хвороби. За останні 10 років на Волині зафіксували 23 випадки кліщового вірусного енцефаліту.
У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили: пробудженню іксодових кліщів сприяли теплі дні наприкінці зими та в березні. Найпоширеніші захворювання, які стаються через укуси кліщів — це вірусний енцефаліт і лаймбореліоз (або хвороба Лайма).
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Про це 27 березня повідомили в пресцентрі обласного центру контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.
У 2024 році в області зареєстрували 38 випадків інфекційного захворювання, здебільшого у пенсіонерів. У більш як 70% випадків інфікування відбулося через укус кліща під час збирання ягід або грибів у лісах.
Випадків вірусного енцефаліту цьогоріч не виявили, торік — два випадки хвороби. За останні 10 років на Волині зафіксували 23 випадки кліщового вірусного енцефаліту.
У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили: пробудженню іксодових кліщів сприяли теплі дні наприкінці зими та в березні. Найпоширеніші захворювання, які стаються через укуси кліщів — це вірусний енцефаліт і лаймбореліоз (або хвороба Лайма).
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