Через потепління активізувалися кліщі: на Волині зареєстрували 5 випадків хвороби Лайма

Через потепління активізувалися кліщі: на Волині зареєстрували 5 випадків хвороби Лайма
За 2,5 місяці 2025 року на Волині зареєстрували 5 випадків хвороби Лайма, що були спричинені нападами іксодових кліщів упродовж тогорічної осені. Станом на 27 березня епідеміологи фіксують поодинокі випадки укусів у людей, які звертаються у медичні заклади.

Про це 27 березня повідомили в пресцентрі обласного центру контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.

У 2024 році в області зареєстрували 38 випадків інфекційного захворювання, здебільшого у пенсіонерів. У більш як 70% випадків інфікування відбулося через укус кліща під час збирання ягід або грибів у лісах.

Випадків вірусного енцефаліту цьогоріч не виявили, торік — два випадки хвороби. За останні 10 років на Волині зафіксували 23 випадки кліщового вірусного енцефаліту.

У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили: пробудженню іксодових кліщів сприяли теплі дні наприкінці зими та в березні. Найпоширеніші захворювання, які стаються через укуси кліщів — це вірусний енцефаліт і лаймбореліоз (або хвороба Лайма).

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Теги: Волинь, кліщі
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