Посадовицю та військовослужбовця Вінницького ТЦК підозрюють у побитті чоловіка, який прийшов туди за повісткою





Про це повідомили в ДБР, пише



Подія сталася ще 12 вересня 2024 року. Чоловік, який отримав повістку, з’явився до військкомату. За словами правоохоронців, він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури.



У ТЦК його направили до заступниці керівника установи. Посадовиця була незадоволеною його поведінкою та почала примушувати чоловіка підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.



Після того як він не погодився, жінка вдарила чоловіка по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, який тричі вдарив потерпілого кулаками по обличчю. Після побиття в чоловіка відібрали телефон.



Потерпілий написав заяву до ДБР. Обом фігурантам тепер повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб — ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.



Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі розв’язується питання щодо їхнього відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступниці начальника Вінницького ТЦК та СП та її підлеглому. Їх звинувачують у побитті громадянина, який прийшов до військкомату за повісткою.Про це повідомили в ДБР, пише Громадське. Подія сталася ще 12 вересня 2024 року. Чоловік, який отримав повістку, з’явився до військкомату. За словами правоохоронців, він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури.У ТЦК його направили до заступниці керівника установи. Посадовиця була незадоволеною його поведінкою та почала примушувати чоловіка підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.Після того як він не погодився, жінка вдарила чоловіка по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, який тричі вдарив потерпілого кулаками по обличчю. Після побиття в чоловіка відібрали телефон.Потерпілий написав заяву до ДБР. Обом фігурантам тепер повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб — ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі розв’язується питання щодо їхнього відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу.

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