Посадовицю та військовослужбовця Вінницького ТЦК підозрюють у побитті чоловіка, який прийшов туди за повісткою

Посадовицю та військовослужбовця Вінницького ТЦК підозрюють у побитті чоловіка, який прийшов туди за повісткою
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступниці начальника Вінницького ТЦК та СП та її підлеглому. Їх звинувачують у побитті громадянина, який прийшов до військкомату за повісткою.

Про це повідомили в ДБР, пише Громадське.

Подія сталася ще 12 вересня 2024 року. Чоловік, який отримав повістку, з’явився до військкомату. За словами правоохоронців, він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури.

У ТЦК його направили до заступниці керівника установи. Посадовиця була незадоволеною його поведінкою та почала примушувати чоловіка підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.

Після того як він не погодився, жінка вдарила чоловіка по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, який тричі вдарив потерпілого кулаками по обличчю. Після побиття в чоловіка відібрали телефон.

Потерпілий написав заяву до ДБР. Обом фігурантам тепер повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб — ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі розв’язується питання щодо їхнього відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу.

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Теги: ТЦК, Вінничина, ДБР
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