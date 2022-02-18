Сперся на москітну сітку: на Рівненщині загинув 5-річний хлопчик, який випав з вікна багатоповерхівки

Сперся на москітну сітку: на Рівненщині загинув 5-річний хлопчик, який випав з вікна багатоповерхівки
Учора, 26 березня, у Здолбуневі дитина випала з вікна п’ятого поверху квартири.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Поліцейські на місці події встановили, що 5-річний хлопчик перебував удома разом із 29-річною матір’ю. Близько 18:15, коли жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку.

Конструкція не витримала: дитина впала з вікна спочатку на накриття під’їзду, а потім — на ґрунт.

Сусіди викликали швидку, однак медики лише констатували смерть малолітнього.

Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).
Сперся на москітну сітку: на Рівненщині загинув 5-річний хлопчик, який випав з вікна багатоповерхівки

Поліцейські наголошують дорослим: за можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно!
Сперся на москітну сітку: на Рівненщині загинув 5-річний хлопчик, який випав з вікна багатоповерхівки

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Теги: Рівненщина, дитина
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