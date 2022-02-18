Сперся на москітну сітку: на Рівненщині загинув 5-річний хлопчик, який випав з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 16:38
Учора, 26 березня, у Здолбуневі дитина випала з вікна п’ятого поверху квартири.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
Поліцейські на місці події встановили, що 5-річний хлопчик перебував удома разом із 29-річною матір’ю. Близько 18:15, коли жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку.
Конструкція не витримала: дитина впала з вікна спочатку на накриття під’їзду, а потім — на ґрунт.
Сусіди викликали швидку, однак медики лише констатували смерть малолітнього.
Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).
Поліцейські наголошують дорослим: за можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно!
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
Поліцейські на місці події встановили, що 5-річний хлопчик перебував удома разом із 29-річною матір’ю. Близько 18:15, коли жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку.
Конструкція не витримала: дитина впала з вікна спочатку на накриття під’їзду, а потім — на ґрунт.
Сусіди викликали швидку, однак медики лише констатували смерть малолітнього.
Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).
Поліцейські наголошують дорослим: за можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно!
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