Майже 50 номерів для авто на Волині можуть знищити, бо власники не оплатили зберігання





Близько 50 з них — досі не оплачені, тож номери можуть знищити, пише



Що це за послуга



Послугу «відповідальне зберігання номерних знаків» надають у сервісних центрах МВС.



Її замовляють:



якщо людина вподобала певну комбінацію літер і цифр, але ще не має авто;



якщо власник продає автівку, а номерний знак хочете лишити для нового транспортного засобу, якого ще не придбав.



Номерний знак можна закріпити за:



власником авто;



рідними власника — дітьми, батьками чи іншим із подружжя. Але тільки за умови документального підтвердження таких родинних зв’язків (свідоцтво про шлюб чи народження).



Передати номерний знак, який знаходиться на відповідальному зберіганні, до інших сервісних центрів неможливо.



Оплатити треба цю послугу до 31 березня, повідомила у коментарі misto.media речниця регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Юлія Матящук.



Ціна платного зберігання за одну добу — 10,80 грн (з урахуванням ПДВ). Термін визначає особа, яка замовляє послугу. Оплатити треба не пізніше закінчення строку зберігання знаку.



Як оплатити номерні знаки



особисто звернутись у сервісний центр та сплатити квитанцію;



зробити це онлайн — у кабінеті водія.



Наразі у сервісних центрах МВС у Волинській області на платному зберіганні знаходиться 490 номерних знаків. З них близько пів сотні — неоплачені. Якщо власники не заплатять, то з 1 квітня 2025 року знаки знищать.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сервісному центрі МВС зберігають 490 номерних знаків, які зарезервовані за водіями.Близько 50 з них — досі не оплачені, тож номери можуть знищити, пише misto.media Послугу «відповідальне зберігання номерних знаків» надають у сервісних центрах МВС.якщо людина вподобала певну комбінацію літер і цифр, але ще не має авто;якщо власник продає автівку, а номерний знак хочете лишити для нового транспортного засобу, якого ще не придбав.власником авто;рідними власника — дітьми, батьками чи іншим із подружжя. Але тільки за умови документального підтвердження таких родинних зв’язків (свідоцтво про шлюб чи народження).Передати номерний знак, який знаходиться на відповідальному зберіганні, до інших сервісних центрів неможливо.Оплатити треба цю послугу до 31 березня, повідомила у коментарі misto.media речниця регіонального сервісного центру МВС у Волинській областіЦіна платного зберігання за одну добу — 10,80 грн (з урахуванням ПДВ). Термін визначає особа, яка замовляє послугу. Оплатити треба не пізніше закінчення строку зберігання знаку.особисто звернутись у сервісний центр та сплатити квитанцію;зробити це онлайн — у кабінеті водія.Наразі у сервісних центрах МВС у Волинській області на платному зберіганні знаходиться 490 номерних знаків. З них близько пів сотні — неоплачені. Якщо власники не заплатять, то з 1 квітня 2025 року знаки знищать.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію