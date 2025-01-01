Путін скоро помре, це факт, - Зеленський
Сьогодні, 17:00
Президент України Володимир Зеленський припустив, що російський лідер володимир путін боїться втратити свою силу і невдовзі помре.
Про це він розповів в інтерв’ю європейським журналістам, пише Громадське.
Коли Зеленського запитали про те, чого боїться російський лідер, він сказав, що це дестабілізація російського суспільства. На його думку, це станеться в разі тиску українських партнерів на росію, зокрема, за допомогою санкційної політики.
Інша річ, якої, на думку українського президента, боїться путін, — це залишитися наодинці й втратити сили. У цьому контексті Зеленський сказав, що це залежить від віку очільника кремля.
«Він помре скоро, це факт. І все закінчиться», — сказав Зеленський, назвавши існування путіна «невдалим історичним життям».
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Про це він розповів в інтерв’ю європейським журналістам, пише Громадське.
Коли Зеленського запитали про те, чого боїться російський лідер, він сказав, що це дестабілізація російського суспільства. На його думку, це станеться в разі тиску українських партнерів на росію, зокрема, за допомогою санкційної політики.
Інша річ, якої, на думку українського президента, боїться путін, — це залишитися наодинці й втратити сили. У цьому контексті Зеленський сказав, що це залежить від віку очільника кремля.
«Він помре скоро, це факт. І все закінчиться», — сказав Зеленський, назвавши існування путіна «невдалим історичним життям».
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