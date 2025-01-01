Путін скоро помре, це факт, - Зеленський

Володимир Зеленський припустив, що російський лідер володимир путін боїться втратити свою силу і невдовзі помре.



Про це він розповів в інтерв’ю європейським журналістам, пише



Коли Зеленського запитали про те, чого боїться російський лідер, він сказав, що це дестабілізація російського суспільства. На його думку, це станеться в разі тиску українських партнерів на росію, зокрема, за допомогою санкційної політики.



Інша річ, якої, на думку українського президента, боїться путін, — це залишитися наодинці й втратити сили. У цьому контексті Зеленський сказав, що це залежить від віку очільника кремля.



«Він помре скоро, це факт. І все закінчиться», — сказав Зеленський, назвавши існування путіна «невдалим історичним життям».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниприпустив, що російський лідербоїться втратити свою силу і невдовзі помре.Про це він розповів в інтерв’ю європейським журналістам, пише Громадське Коли Зеленського запитали про те, чого боїться російський лідер, він сказав, що це дестабілізація російського суспільства. На його думку, це станеться в разі тиску українських партнерів на росію, зокрема, за допомогою санкційної політики.Інша річ, якої, на думку українського президента, боїться путін, — це залишитися наодинці й втратити сили. У цьому контексті Зеленський сказав, що це залежить від віку очільника кремля.«Він помре скоро, це факт. І все закінчиться», — сказав Зеленський, назвавши існування путіна «невдалим історичним життям».

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