Росія на переговорах в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах, - ОП





Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, інформує



Він наголосив, що Україна наполягала на тому, щоб була заборона на обстріли цивільних об'єктів – житлових будинків, шкіл, дитячих садків і так далі.



Проте російська сторона в Ер-Ріяді заявила США, що нібито не може обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі, бо не має відповідного мандату.



"Дійсно, ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру – про житлові будинки, школи, дитячі садки й так далі. Що зробила Росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання", - заявив Жовква.



Заступник голови ОП зазначив, що 25 березня Росія вивісила свій список об'єктів енергетичної інфраструктури, атаки на які мають бути заборонені в рамках припинення вогню.



"Американська сторона не погоджувала цей список, тому що знову ж таки, як і заява про нібито якісь умови перемир’я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою. Її немає на сайті Білого дому чи Державного департаменту США. Це якийсь список, складений росіянами відповідно до їхніх побажань", - зауважив він.



Росія, навпаки, останнім часом здійснює ще більш інтенсивні обстріли українських міст, соціальних об'єктів, сказав заступник керівника ОП.



"Ви бачили всі випадки, які сталися цими днями після тиші у повітрі, якої нібито дотримується Російська Федерація. Удари по Кривому Рогу, по Сумах доводять, що росіяни не планують припиняти обстріли, принаймні, по мирних людях", - додав Жовква.



Нагадаємо напередодні в Саудівській Аравії делегація США домовилась з Україною та РФ про безпечне судноплавство у Чорному морі та "розробити механізм" заборони на удари по енергетичній інфраструктурі обох сторін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська делегація під час переговорів зі США в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати питання припинення атак на цивільну інфраструктуру України.Про це розповів заступник керівника Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ Він наголосив, що Україна наполягала на тому, щоб була заборона на обстріли цивільних об'єктів – житлових будинків, шкіл, дитячих садків і так далі.Проте російська сторона в Ер-Ріяді заявила США, що нібито не може обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі, бо не має відповідного мандату."Дійсно, ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру – про житлові будинки, школи, дитячі садки й так далі. Що зробила Росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання", - заявив Жовква.Заступник голови ОП зазначив, що 25 березня Росія вивісила свій список об'єктів енергетичної інфраструктури, атаки на які мають бути заборонені в рамках припинення вогню."Американська сторона не погоджувала цей список, тому що знову ж таки, як і заява про нібито якісь умови перемир’я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою. Її немає на сайті Білого дому чи Державного департаменту США. Це якийсь список, складений росіянами відповідно до їхніх побажань", - зауважив він.Росія, навпаки, останнім часом здійснює ще більш інтенсивні обстріли українських міст, соціальних об'єктів, сказав заступник керівника ОП."Ви бачили всі випадки, які сталися цими днями після тиші у повітрі, якої нібито дотримується Російська Федерація. Удари по Кривому Рогу, по Сумах доводять, що росіяни не планують припиняти обстріли, принаймні, по мирних людях", - додав Жовква.Нагадаємо напередодні в Саудівській Аравії делегація США домовилась з Україною та РФ про безпечне судноплавство у Чорному морі та "розробити механізм" заборони на удари по енергетичній інфраструктурі обох сторін.

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